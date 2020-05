Ufficio postale Sassa, avviato iter per i lavori

Ufficio postale di Sassa, avviato l’iter propedeutico per dare inizio ai lavori: lo comunica Poste Italiane.

L’ufficio postale, danneggiato lo scorso dicembre da una esplosione, è chiudo ormai da cinque mesi e proprio nelle scorse ore si è tornati a chiederne la riapertura.

“Purtroppo, a seguito dei DPCM emanati dal Governo relativi all’emergenza sanitaria, a oggi non è possibile determinare con precisione i tempi di inizio degli interventi di manutenzione” fa sapere Poste Italiane.

“Nel ribadire la raccomandazione a recarsi negli uffici postali soltanto per operazioni urgenti e non derogabili, Poste Italiane ricorda che nell’ufficio postale di Coppito resta disponibile lo sportello dedicato alla clientela di Sassa per le operazioni “radicate”. L’ufficio postale di Coppito è attualmente aperto il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Nelle vicinanze, è inoltre operativo l’ufficio postale di L’Aquila 1 (Centi Colella), che da questa settimana ha ripristinato l’orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). Entrambi gli uffici postali sono dotati di ATM Postamat, disponibili per i prelievi e tutte le operazioni consentite”