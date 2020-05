Solidarietà Alpini, 500 chili di patate dal Fucino

Alpini, la solidarietà arriva dal Fucino: donati 500 chili di patate grazie alla generosità dell’Azienda Agricola Mocerino Group di Trasacco (AQ).

Nella giornata odierna il Gruppo Alpini del Nono Reggimento della Sezione Abruzzi in collaborazione con il Gruppo Alpini di Sulmona, hanno consegnato 500 chili di patate del Fucino alla Casa del Volontariato dell’Aquila.Obiettivo: sostenere l’aiuto alimentare alle famiglie in difficoltà.

Un ringraziamento particolare per la donazione a Pietro Calvarese, alpino di San Benedetto dei Marsi, per aver messo in contatto gli Alpini con l’Azienda Agricola.