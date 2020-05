McDonald’s, dopo il drive anche colazione e servizio take away

Dopo il servizio drive il McDonald’s dell’Aquila parte con il take away interno e il servizio della colazione.

Dal 7 maggio il McDonald’s aprirà alle 7 per colazione da asporto e da venerdi 8 maggio sarà anche possibile recarsi di persona all’interno del punto vendita Mc Donald’s dell’Aquila per acquistare e portare via il cibo. Sarà infatti attivo anche il servizio take away.

Un altro segno di ritorno alla normalità, dopo l’emergenza Coronavirus. Piccoli gesti, che passano dalla consuetudine di ognuno, che possono concretizzarsi appunto anche all’acquisto della colazione o di un panino del McDonald’s direttamente dal ristorante. Resta il divieto di consumare cibi e bevande sul posto.

La riapertura del McDonald’s all’Aquila il 4 maggio con il servizio drive è stata salutata con grande partecipazione dalla cittadinanza; molti infatti si sono messi in fila su Viale Corrado IV per fare acquisti. “La forte risposta dell’Aquila – ha spiegato Gaetano Miranda, licenziatario per il capoluogo e Avezzano – ha portato a questo ulteriore passo avanti”, reso possibile anche dal nuovo Decreto Coronavirus e a seguito dell’ordinanza della Regione Abruzzo.

Dal 7 maggio, quindi, orario di apertura anticipato alle 7 per consentire la colazione da asporto e il servizio take away. “Diamo un’opportunità in più a chi non può fare percorso in macchina o a chi, passando a piedi, vuole riportare il pranzo o la cena a casa. Rientrando nella categoria dei cibi pronti, con il nuovo decreto non c’è bisogno di prenotazione, ma ovviamente non permetteremo alcun tipo di assembramento o vicinanza tra persone non consentita, fortunatamente abbiamo gli spazi per gestire tutto nel migliore dei modi”.