Tamponi Covid al San Salvatore, D’Eramo: lavoro di squadra

Da ieri sera il laboratorio analisi dell’ospedale dell’Aquila è abilitato alla diagnosi molecolare sui tamponi per il Covid 19. “Un traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra” dice l’Onorevole della Lega Luigi D’Eramo.

“Lo avevamo promesso meno di un mese fa e, da ieri sera, l’unità operativa laboratorio analisi dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila è stata inserita nell’elenco dei centri nazionali abilitati alla diagnosi molecolare sui tamponi per il Covid 19 “ lo dichiara il segretario regionale della Lega on. Luigi D’Eramo.



“Un traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra portato avanti dal nostro assessore alla salute Nicoletta Verì e dal Vice Presidente Emanuele Imprudente che riconosce al territorio aquilano un centro di riferimento all’avanguardia;il laboratorio aquilano è il quarto centro autorizzato in Abruzzo,sono già operativi i laboratori dell’ospedale di Pescara, dell’Università di Chieti e dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo.Un ringraziamento doveroso ai medici e al personale del laboratorio di cui ho conosciuto e apprezzato in queste settimane la loro straordinaria professionalità ” conclude il deputato aquilano.

“È una vittoria di tutto il territorio aquilano e di tutta la nostra provincia – aggiungono in una nota i consiglieri ed i responsabili della Lega aquilana – l’abilitazione del laboratorio dell’Ospedale San Salvatore per la diagnosi molecolare sui tamponi per il Covid 19. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno e la cooperazione del vice governatore Emanuele Imprudente, del segretario on. Luigi D’Eramo e dell’assessore alla sanità Nicoletta Verì. Avevamo fatto chiedere proprio poche settimane fa dal nostro capogruppo De Santis la disponibilità alla Regione Abruzzo per dare l’ok all’analisi dei tamponi Covid19 anche nel Capoluogo, e con l’inserimento nell’elenco dei centri nazionali abilitati alla diagnosi molecolare sui tamponi da oggi finalmente anche il laboratorio del San Salvatore potrà lavorare a pieno ritmo al fianco di Pescara, Teramo e Chieti. Una vittoria della buona amministrazione della Lega”.