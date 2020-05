L’Aquila in fase 2, riparte lo sfalcio dell’erba

L’AQUILA – Avviate le attività di sfalcio erba sul territorio comunale. Priorità a parchi e cimiteri.

Con la fase 2 dell’emergenza Coronavirus sono ripartite le attività di sfalcio erba sul territorio comunale. Numerose le segnalazioni da Progetto CASE e MAP per l’erba alta che sta crescendo rigogliosa. “Tra i codici ATECO bloccati – spiega l’assessore Fabrizio Taranta – c’erano anche quelli delle ditte per le manutenzioni, se non per gli interventi urgenti. Con la riapertura dei parchi e dei cimiteri per l’allentamento del lockdown c’è una situazione di emergenza e abbiamo dato priorità proprio a parchi e cimiteri, in quanto i cittadini ricominciano a frequentarli. Abbiamo già completato le attività di manutenzione al Parco del Sole, piazza Italia, piazza Simon Bolivar, diversi interventi anche nelle frazioni, come a Monticchio”.

Quindi, al momento “stiamo lavorando, concentrando le due ditte che hanno vinto le gare, insieme agli operatori del Comune, su parchi e cimiteri. In settimana probabilmente finiremo e passeremo al verde cittadino Progetto CASE e MAP. Abbiamo ricominciato ieri, un po’ di pazienza e arriveremo dappertutto”.