Emergenza Poesia, a lume di Superluna

Appuntamento con Emergenza Poesia. L’autore di oggi è Konstantin Dmitrievič Bal’mont.

Quando la luna sfavilla nella notturna foschia

con la sua falce tenera e lucente,

la mia anima aspira a un altro mondo,

ammaliata da lontananze infinite.

Ai boschi, ai monti, alle candide cime

io mi affretto nei sogni come uno spirito infermo,

io veglio sul mondo tranquillo

e dolcemente piango e respiro la luna.

Assorbo questo pallido splendore,

come un elfo vacillo in una rete di raggi,

ascolto il silenzio loquace.

Mi è lontano il tormento del prossimo,

mi è straniera la terra con la sua lotta,

sono una nube, un alito di brezza.

“A lume di luna” Konstantin Dmitrievič Bal’mont

Il 7 maggio 2020 ci sarà l’ultima Superluna dell’anno. La Superluna è quel fenomeno che si verifica quando la luna piena coincide con il momento di minor distanza fra Terra e Luna. Potremo dunque ammirare la Luna dei Fiori, come la chiamavano i nativi americani, detta anche Luna del Latte o della Semina del Mais.

Sembra quasi di vederla, grazie ai versi del poeta russo Bal’mont, uno dei uno dei primi poeti simbolisti dell’Epoca d’Argento della letteratura russa. Delicata e melodiosa, la sua poesia ha una sonorità suggestiva che par quasi dar senso all’ossimoro “silenzio loquace”.

A differenza del poeta però, al quale “straniera è la terra con la sua lotta” e quindi sembra quasi estraniato a livello di coscienza, la luna piena di giovedì 7 maggio si mostra nel mese dedicato al segno del Toro, legato alla consapevolezza e alla creazione: forse un buon auspicio dopo questi due mesi di alienazione.