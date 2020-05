Amici morti per overdose, accusato resta in carcere

Resta in carcere il 50enne aquilano accusato di aver ceduto dosi di droga a due amici che poi sono morti per overdose.

Nonostante la sua posizione fosse stata in parte chiarita e fosse caduta la responsabilità per lo spaccio di droga e l’overdose dei suoi due amici, i giudici del tribunale dell’Aquila hanno confermato la permanenza in carcere.

L’accusato è assistito dall’avvocato Giulio Lazzaro, del foro dell’Aquila che ha deciso di ricorrere, chiedendo un affievolimento della misura cautelare in carcere.

I due amici dell’uomo, un 30enne e un 50enne, entrambi aquilani, sono morti per overdose in due occasioni diverse, ad agosto e a novembre del 2018, mentre si trovavano nell’abitazione dell’accusato a Paganica, dopo aver assunto sostanze psicotrope.

L’uomo nega ogni addebito nell’overdose che li avrebbe portati alla morte.

Come riporta Il Messaggero si tratta di accuse pesanti, solo per i casi di spaccio si va da un minimo di 8 fino ad un massimo di 20 anni.

L’indagato ha ammesso solo qualche episodio di spaccio di farmaci, che possedeva legalmente in quanto paziente del Sert e del Cim. Ha dichiarato inoltre di averli utilizzati non solo per curarsi ma per avere uno “sballo”.