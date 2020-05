Quilaquila, il sito turistico sotto attacco hacker

L’AQUILA – Primo maggio con sito turistico offline: Quilaquila.it sotto attacco hacker.

Attacco inspiegabile quello subito dal sito turistico del Comune dell’Aquila, Quilaquila.it, nei giorni scorsi. Il sito, fortemente voluto dall’assessore Fabrizia Aquilio, è “scomparso” per 24 ore a causa di un attacco hacker.

I pirati informatici hanno agito giovedì 30, in modo da tenere offline il sito per le 24 ore successive, visto che non c’era personale in Comune.



“È stato un episodio che mi ha lasciato tanta amerezza e tristezza” ha sottolineato l’assessore Aquilio al microfono de IlCapoluogo.it. “Avrei capito di più un attacco al mio sito professionale, ma davvero non riesco a concepire un attacco al sito turistico della nostra città, una città che ha già subito tanto e che cerca di proporsi nella sua veste migliore. Davvero non riesco a comprendere chi e perché possa fare una cosa del genere, soprattutto in un periodo come questo”.