Fase 2, Gli Alpini donano mascherine nei parchi della città

Gli Alpini della sezione Abruzzi del Gruppo Ana del 9 reggimento donano mascherine e guanti nei parchi dell’Aquila.

Mascherine e guanti sono obbligatori in Abruzzo nei luoghi aperti dove non si possono mantenere le distanze sociali, dopo l’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Nell’ordinanza si specifica che, in riferimento alla fase 2 del Coronavirus, “tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) sono tenute – per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento – ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali”.

Un gesto di solidarietà degli Alpini, per venire incontro ai pochi cittadini ancora sprovvisti, che una mascherina vorrebbero anche indossarla quando escono per fare una passeggiata, ma non riescono a trovarne da nessuna parte, essendo il prodotto ormai da tempo quasi esaurito ovunque.

Così i volontari del Gruppo Ana del Nono Reggimento Alpini, armati di buona volontà, hanno distribuito le mascherine nei parchi che sono stati riaperti.

Non solo mascherine e guanti, ma grazie alla generosità del Carrefuor Market di L’Aquila che ha donato 400 bottiglie di acqua, è stato possibile darle a bambini e adulti che dopo due mesi di Lockdown sono usciti per fare una passeggiata in una giornata così calda.

“I cittadini aquilani sono stati molto disciplinati durante la fase1 – scrivono gli Alpini in una nota – infatti i dati parlano chiaro, da oggi inizia la fase2, e quello che abbiamo notato è che tutti stanno rispettando le regole, non bisogna assolutamente abbassare la guardia, solo così si potremmo tornare prima possibile alla vita normale, grazie all’impegno di tutti”.