Fase 2, Avezzano riparte: cimiteri a fasce orarie e nuovi mercati

Avezzano, lavori in corso. Si presenta così la Fase 2 nel capoluogo marsicano, con il traffico raddoppiato già da questa mattina. Quel 4 maggio tanto atteso.

Riparte l’asporto e ripartiranno, a breve, i cantieri anche ad Avezzano.

Con il servizio d’asporto che, a partire da oggi, consente di vendere anche bevande non trattate quali caffè o cappuccini, torna il piacere della colazione classica, ma da consumare rigorosamente fuori dal bar. «Un primo passo per tutti quei locali ristorativi costretti a chiudere e fermarsi per due mesi, che ora, nel rispetto delle nuove modalità predisposte, hanno attivato l’asporto». Spiega alla redazione del Capoluogo il commissario prefettizio di Avezzano Mauro Passerotti.

Intanto attraverso apposita ordinanza comunale sono stati riaperti i Parchi urbani. Sarà possibile frequentare le zone verdi, restano ancora chiusi, invece, i parchi gioco per i bambini.

Sul discorso cimiteri comunali, Passerotti spiega: «Abbiamo predisposto un’ordinanza per la riapertura dal 6 maggio. Riapertura che sarà, tuttavia, organizzata con fasce orarie cadenzate, per evitare assembramenti e gestire più facilmente i controlli nelle aree, affinché vengano rispettate tutte le prescrizioni».

Dal prossimo 6 aprile, quindi, sarà di nuovo disponibile l’accesso ai cimiteri comunali, dalle ore 09 alle 13 e dalla 14 alle 17. L’accesso dovrà avvenire nel rispetto delle norme in materia di distanziamento ed è consentito a gruppi di massimo due persone. In occasione di cerimonie funebri l’accesso è consentito ad un massimo di 15 persone. Tutte le persone che accedono ai cimiteri devono indossare la mascherina.

Avezzano, Coronavirus e Fase 2: i cantieri?

Sono tre i principali cantieri che insistono sul territorio cittadino. Piazza del Mercato, il cantiere del complesso scolastico di Via Corradini, delocalizzato in via Puglie e la scuola di Via Garibaldi e Via Fucino, interessata da lavori di adeguamento per oltre 4 milioni di euro. Opere ora in fase di sospensione.

«Sono in corso riunioni con i responsabili dei cantieri. La fase riorganizzativa delle modalità operative passerà inevitabilmente anche per l’aggiornamento del documento rischi», spiega ancora Passerotti.

Fase 2 ad Avezzano, nuove idee di mercato

Intanto sono allo studio nuove idee di mercato, che saranno oggetto di confronto e discussione con le associazioni di categoria e gli uffici comunali del settore. Mercati che potrebbero essere ridisegnati e riorganizzati, per questioni di sicurezza.

«L’ordinanza regionale stabilisce, infatti, regole particolarmente rigide per i mercati. È difficile, ad esempio, mantenere la distanza di due metri tra i banchi e in generale la distanza interpersonale, assicurando un controllo totale. Ecco perché abbiamo pensato di suddividere i mercati in diversi settori. Pensiamo all’ipotesi di creare più di un mercato. Al momento è tutto in fase di discussione: le decisioni saranno frutto di un accordo comune che riesca a soddisfare tutte le parti chiamate in causa, nel rispetto della sicurezza di ambulanti e clienti».