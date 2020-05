Covid fase 2, il nuovo modello di autocertificazione

Nuovo decreto, nuovo modello di autocertificazione per chi si sposta. Ma in alcuni casi potrebbe non servire.

Con l’inizio della fase 2 dell’emergenza Coronavirus, il Viminale ha reso disponibile il nuovo modello di autocertificazione, da compilare in caso si lasci la propria abitazione, per tutti quegli spostamenti consentiti in fase 2. Come per i precedenti, possono essere compilati anche direttamente in fase di controllo, con moduli forniti dalle forze dell’ordine.

Nuovo modello di autocertificazione, cosa cambia.

Nella sostanza il modello è simile al precedente; quello che cambia è che – per esempio – non sarà più necessario compilarlo per chi si sposta per motivi di lavoro. L’ultima circolare ministeriale, infatti, precisa che al posto dell’autocertificazione, in questo caso, vale anche un documento rilasciato dal datore di lavoro, come tesserino e simili. Non servirà nemmeno per chi si reca al parco o a fare sport. Chi invece si reca a far visita a un congiunto, dovrà barrare la casella ‘necessità’ del modulo.

