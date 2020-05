Emergenza Poesia, Preferisco fare progetti

Preferisco il cinema.

Preferisco i gatti.

Preferisco le querce sul fiume Warta.

Preferisco Dickens a Dostoevskij.

Preferisco me che vuol bene alla gente, a me che ama l’umanità.

Preferisco avere sottomano ago e filo.

Preferisco il colore verde.

Preferisco non affermare che l’intelletto ha la colpa di tutto.

Preferisco le eccezioni.

Preferisco uscire prima.

Preferisco parlar d’altro coi medici.

Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio.

Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne.

Preferisco in amore gli anniversari non tondi, da festeggiare ogni giorno.

Preferisco i moralisti che non promettono nulla.

Preferisco una bontà avveduta a una credulona.

Preferisco la terra in borghese.

Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori.

Preferisco avere delle riserve.

Preferisco l’inferno del caos all’inferno dell’ordine.

Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine.

Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie.

Preferisco i cani con la coda non tagliata.

Preferisco gli occhi chiari perché li ho scuri.

Preferisco i cassetti.

Preferisco molte cose che qui non ho menzionato

a molte pure qui non menzionate.

Preferisco gli zeri alla rinfusa che non allineati in una cifra.

Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale.

Preferisco toccar ferro.

Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando.

Preferisco considerare persino la possibilità

che l’essere abbia una sua ragione.

“Possibilità” di Wislawa Szymborska

Nella delicata fase che inizia il 4 maggio affideremo molti ragionamenti e comportamenti al concetto prezioso di “Possibilità”, di cui già aveva scritto la poetessa Emily Dickinson, definendola in versi come una “ casa più bella della prosa”, da lei abitata. Se la poetessa americana la ritraeva dunque come dimora ideale che assurgeva a una dimensione paradisiaca, Wislawa Szymborska dà della “Possibilità” una versione enumerativa in una poesia che sa di cose concrete e di arguta e lungimirante filosofia di vita. La poetessa polacca, Premio Nobel per la letteratura nel 1966, ben interpreta l’attitudine e la pragmaticità di chi redige una lista di cose da fare o da procurarsi, la stessa attitudine con cui per due mesi abbiamo vissuto e con cui ci apprestiamo a riempire nuovi progetti di dettagli concreti per questa delicata e tanto attesa fase due. Perché, così come l’autrice preferisce “il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne”, è giusto che ognuno di noi possa preferire “il ridicolo di fare nuovi progetti, al ridicolo di non farne”.