L’AQUILA – Al via i lavori per la messa in sicurezza del palazzo pericolante in corso Stretto, smantellato il tunnel pedonale.

“Al termine dell’emergenza, torneremo a passeggiare per il corso, finalmente liberato”. Così il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dalla sua pagina Facebook, annunciando che è stato smantellato il tunnel lungo Corso Vittorio Emanuele II, all’altezza del cosiddetto corso Stretto.

“Dopo un anno in attesa degli esiti dei ricorsi, – spiega il primo cittadino – abbiamo raggiunto un accordo con il consorzio e già lunedì inizieranno i lavori di messa in sicurezza dell’edificio che preoccupava. Al termine dell’emergenza, torneremo a passeggiare per il corso, finalmente liberato”.