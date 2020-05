Univaq in lutto per la scomparsa del professore Walter Fedeli

Lutto nel mondo universitario aquilano per la scomparsa del professore Walter Fedeli.

Il professore Fedeli era docente presso l’ateneo aquilano di Chimica Generale ed Inorganica.

Dal 1984 al 1991 il professore Walter Fedeli è stato inoltre direttore del Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali.

Il ricordo del professore Fedeli nelle post scritto su Facebook dalla professoressa Giusi Pitari.

“È venuto a mancare il professor Walter Fedeli, chimico dell’Università dell’Aquila. Lo ricordo quando giovanissima cominciai a seguire timorosa il suo corso di Chimica Generale. Walter mi fece innamorare della chimica e il suo esame fu il primo della mia carriera. Feci la tesi in Chimica Organica, non con lui, ma imparai a conoscerlo meglio in laboratorio.

Più in là fummo amici e ricordo con gioia le bellissime cene assieme.

Me lo ritrovai anche vicino di casa a Roio, con la sua famiglia.

Con Walter se ne va un bel pezzo della storia dell’Università dell’Aquila, una brava persona, un professore attento, un uomo che sapeva ridere e se ne va anche un pezzo di me. Ciao Walter, ricorderò per sempre i tuoi “trucchi” per risolvere le ossido-riduzioni che mi valsero un bellissimo 30 e lode”.

