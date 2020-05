Primo maggio a L’Aquila con Simona Molinari e Simone Cristicchi

Anche il primo maggio 2020, nel pieno della pandemia da Coronavirus, sarà comunque una giornata interamente dedicata all’arte e alla musica. A L’Aquila la giornata, organizzata da FActory Sounf, vedrà fra i protagonisti anche Simona Molinari e Simone Cristicchi.

Un palinsesto ricco di ospiti anche grazie alla collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio Aquilano come TSA , Paq Center, Guernica Club e le etichette discografiche Onda Dischi e Alti Records.

Parteciperanno alla kermesse con un loro contributo Simona Molinari , Filippo Graziani, Simone Cristicchi ,Frank Armocida, Silvia Aprile,Fabio Vagnarelli.

L’evento sarà condotto da Marco Rotilio, Ivan Aquilio, Alessio Di Francesco e Roberto Biondi.

A unire e coordinare le forze la Scuola di Musica e studio di registrazione con sede in centro storico a

L’Aquila Factory Sound che va in onda da oltre un mese con le sue dirette sul nuovo canale di streaming dedicato “FACTORY TV”.

Il team creativo della Factory dopo aver dato la possibilità a tutti i suoi allievi di proseguire con le lezioni di musica online si è dedicata alla creazione di una Tv in streaming, offrendo un palinsesto di intrattenimento dal lunedì alla domenica con un successo in termini di visualizzazioni e condivisioni.

Sulla scia di questo grande risultato hanno voluto fare qualcosa di più e mettersi nuovamente in gioco: il risultato è stato quello di riuscire a coinvolgere in un’unica giornata una quarantina di artisti provenienti da tutto Abruzzo.

Il Primo Maggio dell’Aquila dalle 14 in diretta sulla Pagina Facebook : “Factory Sound”