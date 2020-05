Coronavirus, dolci creazioni di Federico Marrone per il G8 dell’Aquila

Una dolce donazione per medici e infermieri del G8 dell’Aquila in prima linea da mesi per l’emergenza Coronavirus.

Cioccolatini e dolcetti sono arrivati al G8 da Federico Marrone, un giovane aquilano di 21 anni, già un talento nel mondo della pasticceria.

Non si ferma quindi la gara di solidarietà nei confronti di chi sta combattendo in prima linea il Coronavirus dal G8 dell’Aquila.

“Visto il periodo che stiamo vivendo, e soprattutto a chi è in prima linea, ho deciso di donare il 1 maggio alcuni dei nostri dessert. Un dolce grazie per il loro incredibile lavoro”, spiega Federico Marrone.

Federico Marrone ha seguito un corso di pasticceria presso la Niko Romito Formazione con Antonino Maresca, grazie al quale ha potuto lavorare come stagista nell’estate 2016 al Mudec, da Enrico Bartolini.

La passione per la pasticceria affonda in radici lontane; Federico è infatti “figlio d’arte”; i suoi genitori sono i titolari del locale Lincosta, storico ristorante aquilano, tra i primi a rientrare in centro dopo il sisma del 2009.