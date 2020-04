Protesta Lega, Camera e Senato occupati ad oltranza

La Lega ha occupato le aule del Senato e della Camera in un ’presidio ad oltranza’. Luigi D’Eramo dagli scranni della Camera.

Luigi D’Eramo, insieme ai parlamentari del Carroccio, ha occupato da ieri pomeriggio la Camera ed ha trascorso la notte lì.

”Una protesta importante per chiedere al governo di intervenire con risposte certe – ha spiegato l’onorevole abruzzese Luigi D’Eramo al Capoluogo, rispondendo dagli scranni dell’aula occupata -. Riposte certe sulla

Protezione Sanitaria per tutti; sui mutui; sul sostegno alle partite iva, agli artigiani ed alle famiglie; sul futuro dei nostri giovani. Insomma, risposte certe su temi concreti che il governo non ha soddisfatto.

È una Protesta importante e necessaria, ma pacifica”.

Protesta Lega ad oltranza

Matteo Salvini e la Lega lo avevano promesso: hanno occupato il Parlamento. I leghisti, una settantina, tra cui il leader del partito, hanno trascorso la prima notte in Senato e alla Camera tra dirette facebook e Instagram per dare risposte agli italiani. Un presidio “ad oltranza”, come hanno spiegato.

A dare il buongiorno dal Senato è lo stesso Salvini in un selfie alla macchinetta del caffè automatica. “Noi non si molla”, promette, con lo slogan #torniamoliberi, per protestare contro le misure considerate incostituzionali prese dal governo di Giuseppe Conte per la fase 2 che inizierà il 4 maggio. E Salvini promette che i leghisti continueranno ad occupare e a dormire in Parlamento.

“Come si fa a festeggiare il Primo Maggio? Ma che festa dei lavoratori è quest’anno? Non si può aspettare l’Europa o il ministro che dice: abbiate pazienza, la cassa integrazione arriverà”, dice Salvini in diretta Facebook dal Senato. “E il Primo maggio saremo qui ad offrirvi un grande piano” per la ripartenza. “Un piano che offriamo anche al governo. Proposte concrete. Non ci muoviamo da qui, dal Senato che è il nostro luogo di lavoro”.

Le televisioni nazionali hanno coperto distrattamente la protesta pacifica dei parlamentari leghisti, che però ha riscosso grande seguito nelle dirette che i singoli parlamentari hanno fatto sui social.

“Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento – ha detto Salvini nelle sue dirette dagli scranni di Palazzo Madama – fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli italiani su: mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, soldi veri a commercianti e imprenditori, certezze per le famiglie coi figli a casa e le scuole chiuse, sospensione vera dei mutui, sostegno per affitti e bollette, mafiosi da riportare in carcere. Gli italiani si sono dimostrati anche in emergenza un grande popolo, adesso meritano fiducia e protezione”. Alla protesta notturna in Aula hanno preso parte una trentina di parlamentari leghisti, tra Camera e Senato.

Il senatore leghista racconta la notte passata nell’aula di Palazzo Madama: “Abbiamo fatto dirette social per rispondere alle tante domande dei cittadini. C’è troppo caos, Conte deve dare linee di indirizzo chiare per ripartire“.

Protesta Lega, la Casellati aveva chiesto lo sgombero

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, aveva chiesto lo sgombero dell’Aula, ma i parlamentari del carroccio non hanno mollato gli scranni. Anzi, Salvini ha rilanciato: “Spero che anche il resto del centrodestra si unisca alla nostra protesta”.

Protesta Lega, centrodestra spaccato, Salvini “loro ci hanno avvisato?”

Non partecipano all’occupazione pacifica, però, i parlamentari di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, nonostante la nota diffusa ieri pomeriggio dall’ufficio stampa della Lega, in cui i due capigruppo alla Camera e al Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, invitassero gli alleati del centrodestra a “sostenere l’iniziativa di restare in Aula in nome della libertà, democrazia e sicurezza del popolo italiano“.

E il ‘niet’ degli alleati non sembra scuotere granché i leghisti. “Ce ne faremo una ragione. Perché FI ci ha avvisato della diversa posizione sul Mes? FdI ci ha avvisato del flash mob davanti a Palazzo Chigi? Prorio no”, si commenta in via Bellerio.