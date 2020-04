L’Aquila, un buco nella Fontana delle 99 cannelle

C’è un buco nella vasca della Fontana delle 99 cannelle.

Lo segnala una lettrice del Capoluogo e residente nella zona della Rivera, circostante la Fontana delle 99 cannelle, monumento e luogo chiave della città dell’Aquila.

La residente stava facendo una passeggiata intorno casa, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per il Coronavirus, quando si è accorta di un buco nella vasca della Fontana, di fronte una delle cannelle.

Non è chiaro se il buco nella Fontana delle 99 cannelle sia frutto di un atto vandalico o conseguente alla mancanza di manutenzione, o ancora fatto ad hoc per far defluire l’acqua.

“È un peccato – sottolinea la lettrice al Capoluogo – per noi che ci viviamo intorno, ma penso di parlare a nome di tutta la città. La Fontana delle 99 cannelle rappresenta davvero una delle chiavi dell’Aquila. Un luogo storico, fatto di memoria e di ricordi ed è importanti che tutti abbiano a cuore la sua cura”.

Il Capoluogo ha provato a contattare più volte la Soprintendenza senza ricevere alcuna risposta.

In ogni caso è pronta a fare battaglia per capire cosa sia successo alla Fontana, una delle residenti della Rivera, l’avvocato aquilano Chiara Rossi.

“Sono indignata – spiega l’avvocato Rossi al Capoluogo – la zona intorno la fontana verte in uno stato di incuria generale e solo chi la zona la vive davvero può rendersene conto. Non è possibile che ci sia un buco in uno dei monumenti storici della città e sembra che non importi nulla a nessuno. Sono stati spesi denari e risorse per sistemarla, ma poi viene costantemente lasciata al calo e all’incuria del tempo”.

“Per la Fontana delle 99 cannelle i soldi li ha dati negli anni il Fondo ambientale italiano e anche l’ex amministrazione di Massimo Cialente. Stiamo parlando di un gioiello unico al mondo. Parliamo di una fontana che fa da sagrato alla chiesa di San Vito. In Italia non esistono capolavori architettonici di questo calibro”.

La Fontana delle 99 cannelle ha subito alcuni danni a causa del sisma del 6 aprile.

Il suo restauro finalizzato al consolidamento strutturale della Fontana e la pulitura del rivestimento lapideo e delle vasche, è stato patrocinato dal Fondo per l’Ambiente Italiano.

Dopo il terremoto del 6 aprile, la Fontana delle 99 cannelle è stata riaperta al pubblico il 16 dicembre 2010.