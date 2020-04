L’Aquila, in cantiere con certificato di negatività al Covid 19

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi annuncia l’ordinanza che obbliga le ditte a far entrare in cantiere solo persone con certificato di negatività al Coronavirus.

Dal 4 maggio, le ditte che riapriranno i cantieri avranno 14 giorni per far “certificare” la negatività al Covid 19 di tutti coloro che entreranno in cantiere. Lo prevede un’ordinanza sindacale annunciata dal sindaco Biondi, a margine dell’incontro con le associazioni di categoria.

A pieno regime, ha ricordato Biondi, L’Aquila può contare circa 10mila unità, una città nella città, operanti nei cantieri e questo potrebbe creare problemi per eventuali contagi.

Nella stessa ordinanza si raccomanda inoltre la tracciabilità delle maestranze, anche tramite app, e la limitazione del pendolarismo. Naturalmente restano confermate tutte le disposizioni precedenti riguardanti dpi, misurazione di temperatura e le altre misure in vigore.

L’ordinanza, condivisa in gran parte con il coordinamento dei sindaci del Cratere, dovrà essere adottata anche dagli altri comuni, per avere l’efficacia prevista.