Coronavirus, ok allo spostamento nelle seconde case con rientro in giornata

Coronavirus, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 50 che prevede disposizioni per lo spostamento nelle seconde case, le attività all’aperto, la pesca e l’addestramento degli animali.

Con la nuova ordinanza all’articolo 11 è consentito ai residenti della regione Abruzzo lo spostamento nelle seconde case all’interno della regione, per la cura e manutenzione del bene, con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

Nell’ordinanza è specificato che è consentito lo spostamento individuale o massimo di due persone purchè appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti con più di un passeggero a bordo, di cui uno anche sul sedile anteriore, a condizione che sia residente con il guidatore. Inoltre, due residenti nello stesso nucleo abitativo possono fare anche una passeggiata in moto.

È consentita anche la pesca sportiva, all’interno della propria provincia di residenza, presso i fiumi, i laghi o al mare, perchè provvisti di regolare licenza.

Un passo avanti anche per quanto riguarda il mondo animale; nella nuova ordinanza ci sono delle concessioni a riguardo dopo la delibera voluta e firmata dal vice presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, con cui si dà il via libera non solo a sport all’aperto e pesca amatoriale ma anche addestramento di cani e cavalli.

Di seguito i vari punti dell’ordinanza:

1. che è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nel proprio comune di residenza o nel comune più vicino qualora non sia presente tale attività, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, garantendo il distanziamento sociale;

2. che è consentito svolgere all’interno del comune di residenza o abituale domicilio, o di comune limitrofo, passeggiate a cavallo all’aria aperta esercitate individualmente;

3. che è consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all’aria aperta, corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, esclusivamente in modalità individuale, nell’ambito del proprio comune di residenza;

4. che nei giorni di domenica 3 maggio 2020 e domenica 10 maggio 2020 (festa della mamma) è consentita l’apertura, ma solo fino alle ore 13.30, del commercio al dettaglio di vivai e fiorai;

5. che è consentito lo spostamento all’interno della provincia di residenza per lo svolgimento, in forma amatoriale, di attività di pesca lungo i corsi d’acqua e i laghi della regione Abruzzo e la

pesca ricreativa in mare, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

a. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

b. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;

c. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

6. che le attività di cui ai precedenti punti 2. e 5. possono essere svolte dalle ore 6.00 alle ore 20.00 nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente;

7. che è consentito l’allenamento e addestramento dei cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso i maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Abruzzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;

8. che è consentito all’interno del territorio della regione Abruzzo l’allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;

9. che le disposizioni di cui alla lett. b) del punto 1. dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 13.04.2020 “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali”, così come interpretate al punto 7. dell’OPGR n. 37 del 15.04.2020, si applicano anche agli interventi per lo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare, in quanto attività normalmente svolte nella stagionalità in atto e dunque “urgenti” per il periodo temporale di riferimento e dettate da esigenze di sostentamento familiare, nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni:

a. garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell’attività e l’utilizzo di mascherine;

b. evitando l’uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell’esecuzione delle operazioni con appositi DPI;

c. lo spostamento è consentito all’interno del comune di residenza o di comune limitrofo ad un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;

d. il completamento degli interventi di manutenzione e taglio dei boschi avvenga nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle prescrizioni di massima e Polizia Forestale vigenti per provincia;

10. che è consentito l’asporto, anche nei giorni festivi, in quelle attività di ristorazione per le quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (servizio Drive). Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;

11. che il giorno 2 maggio 2020 nel Comune di Bellante (TE) ed il giorno 4 maggio 2020 nel Comune di Ortona (CH), possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;

12. che è consentito ai residenti nella Regione Abruzzo lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell’immobile. È obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale. Sono fatte salve

tutte le prescrizioni previste dal legislatore nazionale e regionale relativamente alle “seconde case”;

13. che sono consentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore;

14. che gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore;

15. che i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;

16. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento;

17. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.