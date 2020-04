Aeroporto Preturo, Sunrise Aviation: subito contratto, lavori urgenti da fare

Aeroporto dei Parchi di Preturo, la Sunrise Aviation sollecita la stipula del contratto di affidamento: necessario realizzare lavori di ripristino e miglioria entro l’estate

Il contratto va stipulato, secondo la Sunrise Aviation

Perché è venuto meno ogni motivo ostativo, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha nuovamente respinto la richiesta della società concorrente Heli World Scarl di Frosinone, di sospendere in sede cautelare il provvedimento con cui il Comune ha affidato il 28 gennaio scorso la gestione dell’importante scalo al sodalizio aquilano.

Il 24 aprile scorso è stata inviata al Comune dell’Aquila una lettera di sollecito dall’avvocato Rodolfo Ludovici, legale rappresentante della Sunrise Aviation srl, all’attenzione del sindaco Pierluigi Biondi, dell’assessore allo Sviluppo aeroportuale Carla Mannetti, del dirigente del settore Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo, Domenico de Nardis, dei componenti dell’Ufficio legislativo e Rapporti con le partecipate, l’avvocato Antonio Orsini e la dottoressa Elvira Damiani e infine del responsabile del procedimento, l’ingegnere Fabrizio De Carolis.

Sunrise Aviation srl, di cui è amministratore Martina Silveri, accountable manager, e soci Simone Silveri, pilota di aerei e Marco Macchi, ex comandante Alitalia. La società operante dal 2006, dal 2011 è un Centro addestramento d’eccellenza per piloti civili; dal 2014 è certificata Easa e si è aggiudicata il bando indetto dal Comune a luglio 2019.

Il progetto prevede di trasformare in un punto di riferimento nazionale per appassionati di volo, di sport aeronautici e per la formazione di piloti. La concessionaria si è impegnata a versare al Comune il 10% annuo dei ricavi, più un canone annuo di 6.400 euro. Nei mesi scorsi, il nuovo concessionario ha illustrato un ambizioso progetto che prevede un importante intervento nello scalo e nella estesa area verde per mettere a disposizione della città spazi ricettivi e per lo svago e il tempo libero.

La concorrente Heli World Scarl di Frosinone ha però presentato ricorso contro l’esito della gara, chiedendone la sospensione in sede cautelare, in attesa del giudizio di merito del 17 giugno prossimo. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Aquila, presieduto dal giudice Umberto Realfonzo, confermando un precedente pronunciamento monocratico, con l’ordinanza 81 del 2020, emessa il 23 aprile, ha però respinto la richiesta, confutando nel merito anche le argomentazioni della ricorrente, in merito al requisito del titolo Enac in possesso del responsabile tecnico dell’aggiudicataria, e in merito a presunti “giudizi irragionevoli e iniqui”, della commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi.

“Nulla dunque impedisce ora di procedere celermente alla stipula del contratto” conclude la nota inoltrata da Sunrise Aviation.

Nel notificare la comunicazione ufficiale al Comune dell’Aquila l’avvocato Ludovici evidenzia che “la decisione fa cessare ogni e qualsiasi causa di sospensione sulla conclusione del procedimento e sulla stipula del contratto di affidamento previsto dal comma 11 dell’articolo 32 del decreto legislativo 50 del 2016”