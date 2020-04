Tempesta: “Genova ha di nuovo il suo ponte, L’Aquila no”

L’AQUILA – La riflessione dell’ex sindaco Biagio Tempesta: “Il ponte di Genova sarà riaperto entro l’estate, il ponte di Fontesecco non è praticabile dal 2009”.

“Ieri gli ultimi 40 metri del nuovo ponte di Genova (1067 mt. di lunghezza su 18 pile che lo sostengono) sono stata “incastrati” e quindi la parte est e la parte ovest della città sono state finalmente riunite dopo il crollo del 2018. Il ponte rinato sarà riaperto ufficialmente prima dell’estate“. Così l’ex sindaco dell’Aquila, Biagio Tempesta, che sottolinea: “Il ponte di Fontesecco ad una sola campata è non praticabile dal 2009 ( anni 11), è ancora in discussione ed è privo di progetto”.

“Abbiamo una città – scrive Tempesta – che è incapace di aiutare se stessa perchè la miopia delle sue guide ne distorce la visione complessiva e rischia si schiantarsi sul muro di una ostinazione finanziaria e notarile. La politica quella bella è cosa troppo seria per affidarla a politici “burocrati”. La strategia della città appare sempre più debole, mentre richiede il consenso di tutti. L’Aquila va considerata certamente come luogo in cui vivere, ma anche come modo di vivere. Energia e forza di vivere con talento politico ed intellettuale”.