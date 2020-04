Ristoratori, la protesta: consegnate le chiavi a Biondi

Consegnate questa mattina, alle 9,30, le chiavi delle attività ristoratrive al primo cittadino dell’Aquila e ai sindaci di tutta Italia. La protesta, a carattere nazionale, in Abruzzo è stata coordinata dal consigliere comunale dell’Aquila Daniele D’Angelo, rappresentante dell’associazione Ho.re.ca.

Il sindaco Biondi ha annunciato:

“Accolgo il grido di dolore dei nostri ristoratori, penalizzati, più di altre categorie dalle restrizioni dell’emergenza. Ricevo simbolicamente le chiavi delle loro attività. Siamo anche al loro fianco: oltre alla dilazione sul pagamento di alcuni tributi, stiamo immaginando agevolazioni per le loro attività, in vista della bella stagione “.

Queste le parole del consigliere D’Angelo, rappresentante Ho.re.ca, l’associazione in prima line nel promuovere la protesta.

“Eravamo un gruppo di venti persone, in due settimane siamo arrivati a 185mila professionisti con un unico obiettivo: poter andare avanti. La nostra iniziativa di protesta è diventata virale: tutte le città italiane hanno partecipato. Abbiamo ricevuto molta attenzione anche da parte dei media, che ringraziamo, perché ci stanno aiutando a far sentire la nostra voce di dissenso. Per la prima volta la nostra categoria è unita a 360 gradi. Ben vengano tutte le associazioni del territorio che hanno scelto di aderire all’azione, ad incominciare da Ristoratori Aq VS Virus. Spero questa collaborazione possa continuare nel tempo. Dobbiamo essere uniti e marciare compatti. Sappiamo che i Comuni hanno le mani legate, ma chiediamo sostegno dal Governo. Intanto, nello specifico della realtà aquilana, ringrazio il sindaco Biondi e il vice sindaco, Raffaele Daniele, che stanno dando prova di vicinanza alle attività, con la sospensione dei pagamenti e una futura rateizzazione quando ripartirà il tutto. Noi, con la nostra voce, vogliamo arrivare a Roma“.