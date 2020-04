Ricostruzione e pianificazione, Ferella: “Assicurata la continuità”

L’AQUILA – Urbanistica, pianificazione e ricostruzione, l’intervista all’assessore Daniele Ferella.

Lavoro in smart working e in Comune quando occorre, non si fermano le attività previste dalle deleghe alle Politiche urbanistiche, Edilizia, Pianificazione, Ispettore urbanistico, Rapporti tra la Giunta e il Consiglio comunale dell’assessore in quota Lega Daniele Ferella che al microfono de IlCapoluogo.it spiega: “Per quanto riguarda le pratiche edilizie per la ricostruzione il lavoro non si è mai fermato. Gli istruttori continuano a lavorare in smart working; una volta a settimana o ogni 10 giorni vanno in ufficio a prendere le pratiche, ma poi le lavorano da casa. Abbiamo attivato lo sportello per caricare pratiche online, comprese le integrazioni così da evitarne fisicamente il deposito”.

Prosegue il lavoro anche sul fronte dell’urbanistica e della pianificazione, con due Masterplan che andranno prima in Giunta e poi in Consiglio: “Lavoriamo bene sia in smart working che in ufficio, dove riusciamo a mantenere bene le distanze; anche con il lavoro a distanza non ci sono problemi, in quanto abbiamo personale giovane e aggiornato“.

Il ringraziamento dell’assessore Ferella va “ai miei funzionari, all’architetto Berardi, al geometra Nanni e al dirigente De Nardis, che sono sempre in sede e stanno coordinando benissimo tutte le attività, non si sono mai sottratti ai loro impegni e sono sempre a disposizione di tutti”.

Passi avanti anche per quanto riguarda il nuovo Piano Regolatore, per il quale è stato trasmesso all’assessore il documento relativo alla cartografia della microzonazione di primo livello: “Si tratta di un documento importante – ha sottolineato l’assessore Ferella – da elaborare insieme ai consulenti, con i quali facciamo qualche difficoltà in più in quanto stanno a Roma e naturalmente non possono muoversi. Comunque è mia intenzione portare il documento in Consiglio comunale appena possibile per le valutazioni del caso.”.

Insomma, “con il sacrificio di tutti abbiamo assicurato continuità su tutti i fronti – conclude l’assessore Ferella – e non era scontato. Per quanto mi riguarda vado in ufficio un paio di volte a settimana, mentre per il resto riesco a lavorare da casa. Mi muovo solo per questioni organizzative, per le commissioni o quando c’è bisogno di vedere qualcosa sul posto. Anche la città ha risposto bene alle rigide prescrizioni contro il Coronavirus, forse anche per questo ne abbiamo risentito di meno rispetto ad altre zone”.