L’Aquila – Giovedì cieli poco nuvolosi nel corso delle ore mattutine su tutto il territorio, nubi generalmente più compatte al pomeriggio; qualche nube anche in serata sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +3°C e +15°C.

In Abruzzo tempo generalmente asciutto nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio; aumento della nuvolosità al pomeriggio e poi anche in serata, ma sempre senza fenomeni da segnalare.

In Italia molte nubi al primo mattino con locali piogge al Nord Ovest di debole o moderata intensità. Al pomeriggio e in serata condizioni di maltempo diffuso su quasi tutte le regioni con temporali localmente di forte intensità. Innocua nuvolosità in transito si alternerà ad ampie schiarite per tutto l’arco della giornata, possibilità di locali piogge soltanto sui settori dell’alto Tirreno. Tempo sostanzialmente stabile e asciutto su tutte le regioni ma con nubi in aumento nella seconda parte della giornata.

Temperature minime e massime attese in lieve calo.

(Centro Meteo Italiano)