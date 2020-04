L’Aquila, auto a fuoco al Progetto Case Sant’Antonio

Auto a fuoco in via Muzi a L’Aquila, zona Progetto Case Sant’Antonio.

Serata movimentata per gli aquilani in quarantena. Molte le segnalazioni giunte alla redazione del Capoluogo, di sirene spiegate e lampeggianti in azione a L’Aquila. L’intervento congiunto, di Vigili del Fuoco dell’Aquila e Polizia di Stato, è stato necessario in via Muzi, per un’automobile a fuoco.

Numerosi i cittadini che si sono allarmati alla vista dei mezzi dei pompieri e delle forze dell’Ordine. I vigli hanno proceduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme, quindi l’auto è stata messa in sicurezza anche con l’utilizzo dello schiumogeno, per scongiurare ulteriori rischi causati dalla benzina.

Secondo quanto si apprende, l’origine dell’incendio è di natura dolosa: a scatenare le fiamme una donna sui 45 anni che ha prima rotto il finestrino e poi dato fuoco agli interni dell’auto del suo ex compagno. [LEGGI QUI i dettagli]