Dà fuoco all’auto dell’ex compagno, arrestata

L’AQUILA – Prima la lite, poi il danneggiamento dell’auto: 45enne arrestata dalla polizia.

Si è presentata a casa dell’ex compagno ed è finita in lite. Ieri sera una donna sui 45 anni si è presentata presso un’abitazione del Progetto CASE di Sant’Antonio in cui abita l’ex compagno, ma il confronto è finito in lite, tant’è che è dovuta intervenire una pattuglia della Squadra Volante, che ha trovato la donna – che nel frattempo aveva danneggiato alcuni arredi dell’abitazione – molto agitata. Raccolta la denuncia, gli agenti hanno provveduto a calmare la donna.

Sembrava finita lì, ma poco dopo è scattato un successivo allarme, in quanto un passante ha visto la stessa donna danneggiare l’auto dell’ex compagno parcheggiata sotto l’abitazione. Rotto il finestrino, infatti, la donna ha dato fuoco all’interno dell’auto, per cui sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, insieme alla polizia che stavolta ha arrestato la donna per danneggiamento.

L’episodio è avvenuto nella serta di ieri, intorno alle 22.