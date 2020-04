Covid, dal tabaccaio fuori comune: 500 euro di multa

Un uomo di Introdacqua è stato sanzionato per essere uscito dai confini del suo comune, violando le restrizioni a causa dell’emergenza Covid, per andare al tabaccaio comprare le sigarette.

Il vizio del fumo è costato caro all’uomo che si è visto recapitare a casa una multa di 533 euro.

L’uomo, che vive nella frazione di Casentino, era uscito per acquistare una confezione di tabacco: il suo spostamento era giustificato dal fatto che nel suo paese non c’è il tabaccaio.

Come riporta Il Germe, l’uomo si era recato prima a San Demetrio per acquistare il tabacco, ma visto che il tabaccaio del paese non aveva la marca che desiderava, aveva deciso di “espatriare” a 5 km di distanza.

I carabinieri lo hanno incrociato e seguito durante lo spostamento e una volta fermato non gli hanno chiesto nemmeno l’autocertificazione multandolo direttamente.