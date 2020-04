Castelvecchio Subequo, 1500 mascherine dalla Onlus Antonio Padovani

1500 mascherine chirurgiche alla popolazione di Castelvecchio Subequo, donate dalla Onlus Antonio Padovani.

Il gesto di solidarietà a favore del paese natio del compianto Padovani, esponente politico e sindacalista di lungo corso, per “scendere in campo al fianco dei più deboli”.

Così il figlio, Gianni, che comunica la donazione.

“Da anni la Onlus si occupa di riscoprire la quotidianità e la bellezza dell’ Abruzzo interno, sottolineando l’importanza di sostenere e salvaguardare quella fetta di popolazione che troppo spesso viene dimenticata e messa da parte. Mio padre Antonio ci ha insegnato a scendere in campo al fianco dei più deboli. Con il suo esempio ho imparato a guardare oltre l’apparenza e soffermarmi sulle effettive necessità del singolo oltre che quelle della collettività”

“La scelta di Castelvecchio Subequo non è casuale, essendo il paese natio di mio padre. Un gesto di cuore dettato dalla passione e dall’impegno politico e personale che mio padre ha dimostrato durante la propria vita e la propria carriera politica e sportiva verso un territorio a lui, e a noi, molto caro. Ritengo che nelle realtà più ristrette come quella di Castelvecchio Subequo diventi di primaria importanza supportarsi ed aiutarsi l’un l’altro. Memori di quello che mio padre ha amato fare per gli altri, come Onlus abbiamo acquistato i dispositivi chirurgici e già dal 4 di maggio 2020 siamo pronti a distribuirli a tutte le famiglie del paese insieme all’ Associazione Italiana Cultura e Sport (Aics) della regione Abruzzo e alla Asd Antonio Padovani Futsal.