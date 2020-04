Buoni spesa alimentari, la gratuatoria dei beneficiari

Pubblicata la graduatoria dei beneficiari dei buoni spesa alimentari per il Comune dell’Aquila.

Il settore Politiche per il benessere della persona rende noto che è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa alimentari legati all’emergenza covid19. Tale elenco – unitamente a quelli delle domande ancora in istruttoria e delle domande non ammissibili – è consultabile sul sito istituzionale del Comune a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/ index.php?id_oggetto=3&id_cat= 0&id_doc=7154&id_sez_ori=0& template_ori=1&>p=1 (per ragioni di tutela dei dati personali, la pubblicazione viene effettuata esclusivamente con il codice della ricevuta rilasciata dal sistema al momento dell’inserimento della domanda).

Si ricorda che la consegna dei Buoni Spesa viene eseguita a cura della Casa del volontariato provinciale, che provvede a contattare personalmente i beneficiari, concordando con gli utenti ora e modalità di consegna.