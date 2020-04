Avezzano, sospetto Covid minaccia di lanciarsi dal balcone

Potrebbe essere positivo al Covid un 60enne di Avezzano che ha minacciato di togliersi la vita.

I risultati del tampone arriveranno solo domani. Tempestivo l’intervento dei Carabinieri di Avezzano. Le forze dell’ordine sono riuscite a fermare l’uomo, che minacciava di lanciarsi dal balcone.

La Compagnia di Avezzano, coordinata dal Capitano Pietro Fiano, ha avviato le indagini per capire le reali intenzioni che abbiano spinto un 60enne di Avezzano a tentare di togliersi la vita.

L’uomo ha minacciato di lanciarsi dal balcone della sua abitazione nel capoluogo marsicano. Provvidenziale l’intervento sul posto dei militari.

Il 60enne, alle prese con alcuni problemi respiratori che potrebbero essere riconducibili al coronavirus, è stato poi condotto in ospedale, per gli accertamenti del caso, in attesa del risultato del tampone.