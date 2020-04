Antrodoco, ritrovata 94enne scomparsa

Antrodoco, ritrovata in buona salute donna di 94anni scomparsa dalla mattina di ieri da Posta.

Il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Posta (RI) di concerto con i Carabinieri di Borbona e i Carabinieri Forestali della stazione di Posta dalle ore 15.00 di ieri sono stati impegnati nella ricerca di una persona scomparsa di 94 anni.

I familiari della 94 enne (suocera del sindaco di Posta) avendo perso i contatti dalla mattina con la donna, che non rispondeva alle loro chiamate neanche presso la propria abitazione, preoccupati hanno avvertito i Vigili Del Fuoco e, come da protocollo in questi casi, anche il 118 giunto sul posto con autombulanza da Posta e automedica da Amatrice.

I Vigili del Fuoco sono entrati all’interno dell’ appartamento aprendo la porta e attuando le procedure di sicurezza per il coronavirus non sapendo cosa avrebbero trovato. All’interno non vi era traccia della signora.

Successivamente i Vigili del Fuoco, applicando le procedure per la ricerca di persone, hanno istituito un primo punto di coordinamento presso l’ abitazione della stessa, e di concerto con i Carabinieri di Borbona e i Carabinieri Forestali di Posta, dopo aver setacciato l’intero condominio e le zone limitrofe, hanno proceduto con la raccolta delle informazioni tra i familiari e conoscenti per individuare l’ eventuale direzione presa dalla signora.

L’ ultimo punto di avvistamento risultava sulla strada statale salaria nei pressi dell’ incrocio in direzione Borbona, Antrodoco. Sono state ispezionate la statale e le stradine interne e alle ore 17 circa la signora è stata rintracciata in buone condizioni di salute dal personale dei Carabinieri lungo la strada Salaria, nei pressi dell’ abitato di Antrodoco.

La signora, ricondotta a casa, è stata visitata dal personale sanitario e successivamente presa in affidamento dai propri familiari.