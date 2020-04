Aielli, dal Comune un contributo ad ogni attività economica

434 euro ad ogni attività economica del territorio di Aielli. L’iniziativa del Comune contro la crisi causata dal coronavirus.

434 € di contributo alle imprese ed attività economiche che ne hanno fatto richiesta. Sono contributi che il Comune di Aielli ha destinato alle attività ricadenti nel proprio territorio e ai residenti aiellesi con attività in altri comuni. Una boccata d’ossigeno non da poco, se si tiene conto del delicatissimo momento che stiamo vivendo tutti ed in particolare i titolari di partite IVA.

“Abbiamo chiuso l’istruttoria per quanto riguarda i contributi alle imprese e altre attività economiche. Sono arrivate 49 richieste di contributo”, ha spiegato il Sindaco Enzo Di Natale.

“Solo 3 non sono ammissibili. 20.000 euro erano le risorse stanziate che significano 434 € ad attività. Non è molto, ma se rapportato ad altri aiuti, diventa qualcosa di importante. Personalmente é una misura che mi rende particolarmente orgoglioso. Aiutare chi è in difficoltà, nel bel mezzo di una catastrofe, é la cosa migliore che potevamo fare. I bonifici”, ha concluso il Primo Cittadino, “saranno eseguiti entro questa settimana.

“Dobbiamo farcela, tutti insieme”.