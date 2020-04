Tutti i vantaggi di fare un’assicurazione sulla vita

Chiunque sia coperto da un’assicurazione sulla vita garantisce un capitale ai propri cari in caso di decesso o invalidità permanente dell’assicurato.

Sottoscriverne una significa, dunque, pensare alle persone a cui si vuole più bene, aiutandoli in maniera concreta in un momento che, con ogni probabilità, sarà già difficilissimo per tante altre ragioni. A ciò si aggiunga che sottoscrivere un’assicurazione sulla vita porta anche altri vantaggi, tra cui, ad esempio, l’applicazione di uno statuto fiscale decisamente conveniente su un piano successorio.

Inoltre, in diversi casi, superato un determinato periodo di tempo, diverse polizze permettono addirittura di riscattare il contratto in parte o in tutto, arrivando così alla possibilità di guadagnare grazie a plusvalenze esenti per alcune migliaia di euro l’anno. Per non parlare poi di tutte quelle situazioni in cui l’assicurazione sulla vita si unisce ai contratti multi-supporto: in questo caso infatti si entra nell’ottica di una gestione patrimoniale vera e propria, con esperti finanziari che aiuteranno ad utilizzare al meglio le risorse accumulate.

Quale assicurazione scegliere?

Insomma, se da una parte i vantaggi della stipula generale di un’assicurazione sulla vita sono tanti e palesi, dall’altra esistono numerose polizze e non è altrettanto semplice capire quale sia la più vantaggiosa. Ecco perché, prima di sottoscrivere un’assicurazione specifica, è sempre consigliabile consultare una guida per scegliere la migliore in circolazione, ovviamente sulla base delle proprie personalissime esigenze.

L’assicurazione migliore potrebbe infatti essere la più conveniente dal punto di vista economico, così come potrebbe essere quella dotata del maggior numero di prodotti personalizzabili. Insomma, tutto dipende dalla situazione personale e dalle aspettative del singolo contraente. Ad esempio, la classica polizza vita caso morte potrebbe non essere la soluzione più adatta a tutti ed in tal senso è bene ricordare che esistono anche polizze vita caso vita (una pensione integrativa che viene versata come capitale o rendita alla scadenza del contratto), polizze miste ed anche polizze rivalutabili.

Per non parlare poi delle polizze long term care, consigliate alle persone più anziane preoccupate per la propria autosufficienza e la cosiddetta TCM, ovvero la temporanea caso morte: quest’ultima polizza ha valore solo per un periodo di tempo determinato e superata la scadenza non comporta più liquidazione verso i beneficiari indicati dal contraente.

Gli aspetti a cui prestare attenzione

Una volta individuato il tipo di polizza cucito addosso alle proprie necessità resta da scegliere il proprio partner e per farlo è bene prestare attenzione a diversi aspetti. Ad esempio, è consigliabile conoscere tanto la durata della polizza quanto la presenza di eventuali penali da pagare qualora si opti per un’estinzione anticipata.

È, inoltre, utile prestare particolare attenzione a tutte le clausole presenti nel contratto (in tal senso leggete sempre il foglio informativo da cima a fondo), i costi e gli oneri di gestione, la tipologia di prestazione assicurativa che verrà erogata, l’ammontare del premio che andrà versato ed anche la tipologia di prestazione assicurativa che verrà erogata.

Da questo punto di vista le opzioni tra cui di solito si può optare corrispondono a capitale e rendita vitalizia. Per “capitale” si intende che la compagnia verserà la somma prevista in un’unica tranche al momento previsto, mentre per “rendita” si intende che la somma verrà spalmata con scadenze prestabilite.

Chiedere informazioni e comparare

A ciò si aggiunga che il modo migliore per scegliere una polizza assicurativa in maniera corretta consiste sicuramente nel comparare le diverse proposte tra loro. Al giorno d’oggi le principali compagnie permettono di calcolare un preventivo online in maniera rapida e gratuita, oltre a fornire spesso e volentieri servizi di consulenza assicurativa a costo zero. Ecco, è solo raccogliendo tutte le informazioni del caso e poi paragonandole tra di loro che saremo realmente capaci di individuare quale sia la proposta più adatta al nostro caso.

