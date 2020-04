Regione, 19 milioni a fondo perduto: chi può fare domanda

Presentata la proposta di legge da 19 milioni a fondo perduto per piccole imprese e partite IVA, chi potrà accedere ai contributi e tutti i dettagli.

È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la proposta di legge redatta dalla Lega (prima firmataria Sabrina Bocchino) e Roberto Santangelo con il contributo dell’Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo per destinare 19 milioni di euro a fondo perduto a sostegno di partite IVA, piccole imprese e famiglie colpite dalla crisi economica per il Coronavirus. La proposta naturalmente, prima di diventare operativa, dovrà completare il normale iter legislativo.

Tre le tipologie di misure previste: “Il pacchetto di misure – si legge nella relazione del progetto di legge – è volutamente riferito alle sole micro imprese, che non superano i limiti dei 10 dipendenti massimo, e quello di un fatturato annuo di 2 MI di euro massimo, perché sono quelle che spesso non riescono a sfruttare appieno altri strumenti più ampi, pensati per un diverso dimensionamento delle imprese”.



“Nello specifico, ai sensi dell’articolo 2 del PDLR sono concedibili alle micro imprese dei servizi legati al turismo (ristorazione), per il piccolo commercio e per altri servizi alla persona, in maniera ulteriore rispetto ad altri strumenti come ad esempio il de minimis, i seguenti aiuti così calibrati: 1. Aiuti sotto forma di sovvenzione diretta a fondo perduto, per la copertura delle normali spese di funzionamento a decorrere dalla data del 19 marzo 2020 e per il trimestre successivo, derivante dallo squilibrio fra Ie entrate e le uscite, entro il limite massimo in valor assoluto di €. 2.000; 2. Aiuti sotto forma di indennizzi per la ricostruzione dei flussi di liquidità interrotti a causa dei mancati ricavi dimostrabili previa stima dell’impresa e successiva perizia di esperto indipendente in fase di rendicontazione, a decorrere dalla data del 19 marzo 2020 e per il trimestre successivo, per una intensità massima fino al 100% dei mancati ricavi, rilevati rispetto ai dati dell’anno 2019, dovute dalla sospensione temporanea, sia totale che parziale, dell’attività, entro il limite massimo in valor assoluto di €. 10.000. Inoltre, si intende intervenire anche a sostegno dell’istruzione, erogando contributi agli enti ed associazioni che operano nel settore dell’istruzione pubblica, limitatamente ai nidi ed alle scuole dell’infanzia, per le spese di funzionamento sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fino all’importo massimo di euro 2.000,00 per ciascun ente, nonché agli studenti fuori sede che abbiano dovuto comunque pagare i canoni di locazione, anche in termini di coabitazione nel medesimo periodo, nei limiti dell’importo massimo di euro 500,00 ciascuno (art. 3 del p.d.I.)”. Nell’ultimo caso il contributo è limitato alle famiglie che hanno subito contrazioni nelle entrate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Proposta di legge da 19 milioni, le attività ammesse a contributo.

A seguire le attività ammesse a contributo con relativo codice NACE:

I- SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55. Servizi di alloggio

55.10 Alberghi e alloggi simili

55.20: Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni

55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90 Altri alloggi

56. Attività di servizi di ristorazione

56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile

56.20 Catering per eventi e altri servizi di ristorazione

56.29 Altri servizi di ristorazione

56.30 Somministrazione di bevande

G – COMMERCIO AL DETTAGLIO

47 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli

N – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO

77.21 Noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero

79.11 Attività delle agenzie di viaggio

79.12 Attività dei tour operator

79.90 Altri servizi di prenotazione e attività connesse

P- ISTRUZIONE

85.10 – Istruzione prescolastica

Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

88.91. Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

93.13 Palestre

S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

96.02 Parrucchieri e altri trattamenti di bellezza