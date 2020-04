L’Aquila, guanti gettati a terra: il Covid non ferma l’inciviltà

Guanti gettati a terra a L’Aquila, il Covid non frena comportamento poco civili nel Capoluogo.

Guanti in lattice e anche qualche mascherina. Il tutto gettato per terra, all’esterno degli ingressi di attività commerciali in funzione nonostante il lockdown. Quali farmacie, banche, supermercati.

Macchie blu e bianche, sporcizia lasciata volontariamente a terra, senza preoccuparsi minimamente di chi dovrà provvedere all’attività della pulizia. A condannare i comportamenti poco educati è l’Asm, in un post corredato da foto, sulla propria pagina Facebook.