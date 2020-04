Il ladro si pente e chiede scusa, restituita la panchina

“Lieto fine” per il furto della panchina a Castelvecchio Subequo, il ladro si pente e chiede scusa. La panchina torna davanti alla Sala San Pio.

È stata riconsegnata e riposizionata al suo posto, davanti alla sala San Pio, la panchina sottratta due giorni fa a Castelvecchio Subequo. Ad annunciarlo, il sindaco Pietro Salutari, che spiega: “L’autore di questo gesto si è ravveduto e ha chiesto umilmente scusa per un gesto inspiegabile. Grazie ai Carabinieri per il loro sempre pronto intervento. La presenza delle telecamere ha consentito di individuare l’automobile, e risalire alla persona. Sento di ringraziare il compaesano ed amico Pino Angelone per la sua sensibilità a donare una nuova panchina, grazie Pino a nome di tutto il paese, sperando di abbracciarti quanto prima passata l’emergenza Coronavirus”.

Insomma, un “pentimento” forse non del tutto “spontaneo”, considerata la presenza di telecamere che avevano immortalato lo strano furto, ma alla fine la situazione si è risolta senza ulteriori problemi.