Coronavirus, torna a casa la prima infermiera del San Raffaele

Una buona notizia, quindi, che arriva in un giorno di unione e di fede per la città Peligna, nella ricorrenza del patrono San Panfilo. L’infermiera è di nuovo a casa dopo aver sconfitto il coronavirus.

“Il rientro tra i suoi affetti familiari nel giorno del compleanno è da considerare il regalo più bello per lei, come per tutti noi che abbiamo fatto il tifo sin dall’inizio perché tutto finisse bene. Oggi l’abbraccio di ben tornata a casa da parte di Sulmona, come per suggellare la fine di una brutta pagina per lei e la sua famiglia e un augurio per tutta la città, che coglie in questo lieto fine un messaggio di speranza nel giorno anche della festa del suo patrono San Panfilo”.