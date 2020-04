Bollette gas e luce: gli italiani pagheranno 184 euro in meno

L’attuale situazione in Italia e in molti altri Paesi, europei e non, sta diventando sempre più preoccupante per le conseguenze che avrà dal punto di vista economico, per consumi e prezzi. Gli effetti del coronavirus, però, comprendono anche delle riduzioni in bolletta, che permetteranno agli italiani di tirare un sospiro di sollievo a partire dal secondo trimestre 2020, nonostante tutto.

Vediamo quindi più nel dettaglio i dati relativi ai cali previsti e alcuni consigli che possono rivelarsi utili per ridurre ulteriormente le spese in bolletta.

Prezzi di gas e luce in calo: tutti i dati aggiornati

Dal secondo trimestre 2020 ci saranno delle profonde riduzioni per le bollette delle utenze domestiche: si parla nello specifico di un calo del 13,5% per il gas e del 18,3% per l’energia elettrica, calcolato sui consumi annui di una famiglia tipo (ossia circa 1.400 metri cubi di gas e 2.700 KWh); resteranno invece invariati gli oneri generali e le tariffe di rete. Tali riduzioni porteranno ogni famiglia a un risparmio annuo pari a circa 184 euro.

Alla base di questi cali, naturalmente, c’è la crisi sanitaria ed economica causata dalla diffusione del coronavirus, che non ha risparmiato il settore energetico. La domanda è infatti diminuita sensibilmente a partire dal mese di marzo, nel quale si è provveduto a “congelare” ogni attività non essenziale per frenare la grande ondata di contagi nel nostro Paese; anche la progressiva discesa delle quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso ha contribuito alla situazione attuale. Nonostante i consumi di molti italiani si siano “spostati” dalle aziende alle mura domestiche, infatti, la domanda elettrica nazionale a marzo ha fatto registrare un -10,2% rispetto al 2019, e secondo gli esperti del settore questa tendenza negativa proseguirà ancora.

I consigli per risparmiare sulle bollette

Oltre ad approfittare delle riduzioni previste, mettendo in atto alcuni accorgimenti è possibile limitare ulteriormente il peso delle bollette di luce e gas in casa. Partiamo quindi dalla voce che solitamente influisce di più sul bilancio annuo di ogni famiglia, ossia quella dei consumi di gas in casa: per tagliare la bolletta del gas è necessario fare attenzione a tutti quegli sprechi che vengono spesso sottovalutati in casa, ma che finiscono per far lievitare non poco i consumi. Bisogna dunque prima di tutto verificare che gli infissi siano in buono stato, per ottimizzare i consumi in termini di riscaldamento dell’abitazione, e usare il gas con parsimonia soprattutto in cucina, preferendo le pentole a pressione e sfruttando i coperchi, quando possibile. Se nonostante tutto le spese continuano ad essere insostenibili, è il caso di valutare il passaggio a un altro fornitore, scegliendo tra le diverse tipologie di offerte per il gas pensate per la casa quella che meglio risponde alle proprie necessità.

Per risparmiare sui consumi di energia elettrica, invece, diventa fondamentale la sostituzione di tutte le lampadine presenti in casa, prediligendo quelle a led, che hanno una durata maggiore e delle prestazioni migliori rispetto a quelle tradizionali. Bisogna poi fare particolare attenzione all’uso di computer (fissi e portatili) e di altri dispositivi elettronici che vengono utilizzati quotidianamente, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori in smart working. Infine, per ottimizzare i consumi di corrente in casa può essere utile anche installare dei sensori di movimento, per evitare sprechi di ogni tipo; in quest’ottica, infatti, la domotica è una perfetta alleata che, a fronte di un certo investimento iniziale, consente un risparmio a lungo termine non indifferente.

iP