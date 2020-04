L’Aquila – Martedì molte nubi compatte nella mattinata, ma con tempo asciutto; al pomeriggio si attendono piogge sparse in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

In Abruzzo locali precipitazioni al mattino sui settori di confine con il Lazio, asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutti i settori con temporali sulle zone interne. Migliora nel corso delle ore serali.

In Italia tempo instabile con molte nubi e piogge diffuse per tutto l’arco della giornata, fenomeni più intensi e a carattere di acquazzone o temporale su Liguria e alto Piemonte. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi sin dalle prime ore del mattino con precipitazioni sparse sui settori tirrenici, in estensione a quelli adriatici nel corso delle ore pomeridiane e serali. Inizio di giornata con variabilità prevalentemente asciutta su tutte le regioni, tempo più instabile a seguire con piogge sparse quasi ovunque entro la serata.

Temperature in calo nei valori massimi, minime stabili o in aumento.

(Centro Meteo Italiano)