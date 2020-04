L’Aquila, Ferrovie chiudono strada e segregano residenti

Una strada chiusa all’Aquila dalle Ferrovie dello Stato su via Salaria Antica Ovest ha segregato in casa i residenti.

La denuncia arriva da una residente in via Salaria Antica ovest 2; si tratta della zona intorno il piazzale Sandro Pertini, su cui insiste un passaggio a livello e intorno c’è campagna.

La residente ha segnalato come all’improvviso hanno trovato al strada chiusa da blocchi di cemento, senza un cartello o un preavviso da parte delle Ferrovie dello Stato che annunciasse i lavori.

“Viviamo proprio accanto il passaggio a livello – spiega la signora al Capoluogo – e da un giorno all’altro ci siamo ritrovate chiusi in casa senza che le Ferrovie avessero avvisato o fatto presente l’urgenza di questi lavori”.

I blocchi di cemento sono stati posizionati sia in entrata che in uscita rispetto al passaggio ferroviario, “è stato eliminato anche l’asfalto e quindi da lì non possiamo andare da nessuna parte”.

Ci sarebbe un “exit strategy” che passa dalle campagna ma, come sottolinea la residente, “allunghiamo di circa 10 km. Sarebbe il problema minore, si tratta di una stradina di campagna per cui le macchine basse toccano il terreno e rischiamo di avere dei danni alla coppa del motore per esempio”.

“Inoltre – aggiunge – questa stradina passa sotto i ponti dell’autostrada e, a sua volta, spesso è chiusa per lavori. Non riusciamo a spiegarci come un’istituzione come le Ferrovie non abbia pensato d avvisare chi ci vive e ha necessità quotidiane e impellenti”.

In ogni caso i residenti hanno già contattato il Comune e le forze dell’ordine; in questo momento, stando a quanto riferito, sul posto ci sono gli uomini della Polizia Municipale che stanno effettuando un sopralluogo e hanno provveduto a contattare le Ferrovie dello Stato per avere delucidazioni in merito.