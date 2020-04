L’Aquila – Tempo stabile nella giornata di sabato con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata su gran parte del territorio; tempo asciutto anche domenica mattina, mentre nel pomeriggio si attendono temporali in generale esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +4°C e +16°C.

In Abruzzo ampi spazi di sereno nelle ore mattutine di sabato e domenica su tutta la regione; qualche nube in più nelle ore pomeridiane di sabato così come in serata. Domenica pomeriggio si attendono temporali nel pomeriggio sulle aree interne, asciutto lungo la costa; fenomeni in esaurimento nella serata.

In Italia tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata salvo locali piogge possibili sulle Alpi sud occidentali al pomeriggio. Nubi in aumento

al Nord Est in serata ma senza fenomeni. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino su tutte le regioni, qualche addensamento in più al pomeriggio sui rilievi ma con tempo asciutto. Inizio di giornata con bel tempo e sole prevalente su tutti i settori, peggiora dalla sera-notte sulle isole maggiori con molte nubi e deboli piogge sparse.

Temperature in lieve rialzo nei valori minimi, massime invece stazionarie.

(Centro Meteo Italiano)