Crisi ristorazione, albergatori aquilani: “Le nostre difficoltà non sono minori”

Una nota a firma degli albergatori dell’Aquila replica alle dichiarazioni pubblicate nell’articolo del Capoluogo del 22 aprile, a questo link. Articolo che riportava il programma di protesta di Ho.re.Ca e Locali di Pubblico Spettacolo e le relative parole del consigliere Daniele D’Angelo, in qualità di rappresentante regionale dell’associazione Ho.re.ca.

Di seguito la nota degli albergatori:

“Abbiamo letto con perplessità e a tratti sconcerto l’articolo sulla protesta dei ristoratori Ho.re.ca, per alcuni dichiarazioni senza capo né coda, in un tourbillon di sigle o sconosciute o delle quali ci sembra non si conosca nemmeno il significato. Partiamo da Ho.Re.Ca. , acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café. Se si vuol parlare di ristorazione, pensando di averne qualche rappresentanza, lo si faccia pure, lasciando a chi fa hotellerie (ospitalità, che non c’entra nulla con ristorazione e bar) l’onore e l’onere di rappresentare i propri problemi , con la cognizione di causa di chi li vive e somatizza quotidianamente, magari da una vita”.

Il punto di disaccordo pressoché totale riguarda “il problema ‘relativo’ nella Fase 2 da affrontare da parte degli Hotel”, sollevato da D’Angelo,

Così prosegue la nota:

“Si parla a nome di presunte organizzazioni apolitiche nate spontaneamente, avendo palesemente due parti in commedia, quella del politico impegnato nella cosa pubblica e quella del difensore di categoria. Crediamo sia il caso di impegnarsi di più nella prima lasciando la seconda a chi, come già scritto, ne conosce la realtà e ne vive (e soffre) i problemi. Siamo purtroppo tutti accomunati, in questo grave momento, dalle stesse difficoltà e per questo non sottovalutiamo quanto stanno patendo i colleghi e amici nel campo Ho.Re.Ca., con i quali siamo solidali e pronti a battaglie comuni. Non stiamo qui ad elencare tutte le misure anti Covid-19 da intraprendere nel nostro settore, per le quali, in verità, siamo già da tempo impegnati. Vorremmo solo evidenziare “il problema”, ovvero per chi riaprire, per quali ospiti?Altro che problema minore! Poi, per carità, a dire si ha la libertà di dire qualsiasi cosa. Anche che l’asino vola”.