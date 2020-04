L’Aquila – Venerdì tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.

In Abruzzo giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne al mattino, qualche nube in più nelle ore pomeridiane sull’entroterra. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

In Italia giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni ovunque fin dal mattino. Da segnalare soltanto la presenza di innocue nubi al pomeriggio sui rilievi alpini. Cieli sereni anche al centro Italia fin dal mattino, bel tempo anche al pomeriggio e in serata. Da segnalare soltanto la presenza di innocue nubi ai bassi strati lungo la costa tirrenica dalle ore pomeridiane. Qualche nota d’instabilità presente fin dal mattino con piogge o acquazzoni su Sardegna, Sicilia e Calabria, tempo stabile sulle altre regioni. Migliora ovunque in serata.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi, massime in aumento.

(Centro Meteo Italiano)