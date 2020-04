Bonus libri, pubblicato il bando per le librerie

L’AQUILA – pubblicato l’avviso per le librerie cittadine interessate alla convenzione per il bonus libri per i ragazzi.

Il settore Politiche per il benessere della persona ha emesso un avviso riservato alle librerie cittadine, interessate a stipulare una convenzione con il Comune dell’Aquila per accettare i bonus libri promossi dall’ente in favore dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Avviso e modulistica per presentare la domanda – i cui termini scadranno il 29 aprile – sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/ index.php?id_oggetto=18&id_ cat=0&id_doc=1896&id_sez_ori= 0&template_ori=1&>p=1 .

I bonus per incentivare la lettura dei libri, riservati, come detto, a ragazze e a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, è un’iniziativa che rientra nelle attività legate all’emergenza coronavirus covid-19. Si ricorda che le richieste di tali bonus possono essere effettuate entro il 5 maggio, con le modalità indicate nell’avviso pubblicato in questa pagina https://www.comune.laquila.it/ index.php?id_oggetto=18&id_ cat=0&id_doc=1894&id_sez_ori= 0&template_ori=1&>p=1 ed esclusivamente attraverso una form elettronica, reperibile a questo link https://bde.comune.laquila.it/ bandi/ BonusLibriemergenzaCOVID-19/ richiesta .