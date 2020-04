Addio a Luana Carissimi, morta a soli 53 anni

Si è spenta a soli 53 anni Luana Carissimi, lutto a L’Aquila.

La donna combatteva contro una malattia che l’aveva colpita qualche tempo fa. Luana Carissimi è venuta a mancare all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era ricoverata.

Lavorava all’ex Onpi.

La Santa Benedizione, prima della tumulazione (in virtù delle disposizioni in atto per l’emergenza sanitaria da Covid) ci sarà domani, venerdì 24 aprile, alle ore 14,30, presso il cimitero di Preturo.