Mirco Frattura, giovane aquilano nominato Alfiere della Repubblica

Giovani premiati da Mattarella, c’è anche il giovane aquilano Mirco Frattura.

È stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella il giovane aquilano Mirco Frattura, insieme a Francesca Nardangeli, abruzzese anch’essa. Per loro, il pensiero del sindaco Pierluigi Biondi: “Sincere congratulazioni ai giovani Mirco Frattura e Francesca Nardangeli, che questa mattina sono stati nominati Alfieri della Repubblica dal Presidente Mattarella”.

“È davvero significativo che due ragazzi abruzzesi – uno aquilano, l’altra di Castelli, in provincia di Teramo – siano stati insigniti di un riconoscimento tanto importante in quanto ‘costruttori di comunità’. Mirco e Francesca, uno in campo educativo, l’altra nell’ambito della solidarietà, hanno dimostrato attraverso il proprio impegno di rappresentare non solo un modello positivo di cittadinanza, ma un esempio concreto per i propri coetanei. Ancor più in questo momento di difficoltà, sono sicuro che il nostro Paese deve trarre lo slancio per ripartire anche dalle energie e dall’entusiasmo di giovani come Mirco e Francesca, depositari di principi e valori fondanti della nostra Repubblica, quali altruismo e solidarietà”.