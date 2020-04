L’Aquila, domande buoni pasto anche per non residenti: la decisione del TAR

Decreto cautelare del TAR Abruzzo per permettere anche a una famiglia di non residenti nel territorio comunale di fare domanda per i buoni pasto. La distribuzione comunque prosegue.

A seguito di ricorsi presentati, il tribunale amministrativo regionale ha emesso un decreto cautelare sul bando per i buoni pasto per l’emergenza Coronavirus emesso nei giorni scorsi dal Comune dell’Aquila.

Il Tar non ha sospeso la distribuzione dei buoni alla popolazione, ma con il decreto impone al Comune di permettere che una famiglia non residente nel territorio comunale possa fare domanda per gli aiuti governativi. A rappresentare gli interessi dei ricorrenti, gli avvocati Fausto Corti, Gianluca Racano, Francesco Rosettini e Andrea Piermarocchi.