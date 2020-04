Camion si ribalta sulla Marruviana, il lockdown blocca l’autista

Incidente mattutino sulla Marruviana. Camion diretto a San Benedetto dei Marsi si ribalta e finisce fuori dalla carreggiata. Autista illeso, ma il Covid lo blocca.

La strada provinciale 20 teatro di un nuovo ribaltamento dei mezzi pesanti che giornalmente percorrono le arterie fucensi. L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30 di questa mattina.

Il mezzo è finito, per cause da accertare, su un terreno adiacente alla Sp20 Marruviana, nel tratto che va da Borgo Incile a Strada 40. Il camion trasportava prodotti ortofrutticoli per un’azienda di San Benedetto dei Marsi.

Sono stati allertati i Vigili del Fuoco per sollevare il mezzo e rimuoverlo dal luogo dell’incidente, ma trattandosi di un terreno privato non è stato possibile alcun intervento del corpo.

Nessuna conseguenza fisica per l’autista alla guida del camion. L’uomo, un siciliano, ora sta incontrando difficoltà per tornare a casa. «Sono stato contattato personalmente per la richiesta di eventuali strutture da quarantena per l’autista del mezzo incidentato – conferma alla redazione del Capoluogo il primo cittadino Quirino D’Orazio – si tratta, tuttavia, di una questione a carattere privato, che dovrà essere affrontata dall’azienda presso la quale l’uomo è dipendente».