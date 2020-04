Pietraquaria, Avezzano brilla senza focaracci: luci dai balconi

Questa la nota diramata dal Comune di Avezzano.

“Com’è noto in relazione al contesto di emergenza sanitaria connesso al diffondersi della pandemia da COVID-19, il Governo ha emesso misure di prevenzione sanitaria che, purtroppo, non consentiranno di festeggiare quest’anno la ricorrenza della festa della Madonna di Pietraquaria , patrona della Città di Avezzano. Anche la tradizionale accensione dei fuochi ( cosiddetti “focaracci di Pietraquaria” ) che precede la festa del 27 aprile, dovrà essere sospesa”.

Al riguardo però il Vescovo dei Marsi, Monsignor Pietro Santoro, ha invitato la popolazione a porre un “lume acceso sui balconi e sui davanzali delle case” proprio per tenere viva la ricorrenza

“Un appuntamento che non è solo una festa religiosa ma rappresenta certamente una tradizione appartenente alla cultura locale e alla memoria storica della Città e come tale di interesse dell’intera comunità locale. Per tale ragione il Comune in adesione all’invito formulato da Monsignor Santoro esporrà la sera del 26 aprile una fiaccola sul davanzale del balcone della sala Consiliare del Municipio“.